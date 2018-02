Pau, France

"C'est un bus pas comme les autres! Il s'appellera Fébus ! ". Le maire de Pau, François Bayrou, a ainsi dévoilé, ce mercredi, le nom du futur Bus à Haut niveau de service qui entrera en service à la rentrée 2019. Fébus reliera la gare de Pau à l’hôpital en 17 min et il aura une capacité de 125 voyageurs.

Ce bus roulera à l'hydrogène, une énergie propre. "Il fallait trouver un nom qui soit unique et évocateur et qui dise la réalité de ce que nous offrons. Un bus d'avant-garde et 100% propre". Ce bus est une première mondiale, selon le maire de Pau, car il roulera à l’hydrogène, une innovation pour un bus d'une telle taille, 18 mètres de long.

"Gaston III de de Foix-Béarn dit Gaston Fébus proclama l'indépendance du Béarn et fit de Pau une capitale tournée vers l'avenir. C'est ce que nous souhaitons avec ce Bus, se tourner vers l'avenir avec une énergie propre et une haute qualité de service pour les Palois" , a précisé François Bayrou.

François Bayrou explique le choix "fébus" Copier

Un design soigné et élégant avec des sièges en cuir

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains a confié le design de ce bus à Julien Gaubert, ancien directeur artistique de la maison Courrèges. "J'ai souhaité un bus élégant et sobre pour qu'il s’intègre harmonieusement dans le paysage palois. Il sera très lumineux avec des larges surfaces vitrées et surtout confortable", explique Julien Gaubert. Les sièges disposeront d'appui-tête et d'accoudoirs avec un revêtement en cuir.

L'intérieur de Fébus © Radio France

Une exposition temporaire, installée pour 15 jours, permet de découvrir des images du futur Bus à Haut niveau de service à la médiathèque André Labarrère dans le centre-ville de Pau.