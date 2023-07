Sécurité routière : les accidents mortels en baisse pour le premier semestre en Meurthe-et-Moselle

Un bilan en légère baisse pour ce premier semestre 2023 sur les routes de Meurthe-et-Moselle avec 16 personnes décédées depuis le début de l'année, contre 21 l'an dernier à la même période. Pour plus de la moitié des victimes, la cause de l'accident mortel est la vitesse (56%). Viennent ensuite l'inattention (44%) puis la conduite en état d'ivresse ou après usage de stupéfiants.

ⓘ Publicité

Près de 300 accidents depuis le début de l'année

"Sur l'alcool on commence à avoir de bons résultats, avec un recul du nombre de rétention de permis, se félicite Anne Carli la directrice de cabinet de la préfecture. En revanche, sur les stupéfiants on continue à augmenter, et tant qu'on continuera à augmenter, on continuera les contrôles." Ces opérations ont effectivement été renforcées cette année. 6.700 automobilistes avaient été arrêtés l'an dernier, ces interceptions sont en hausse de 50% pour ces six premiers mois.

L'occasion pour Anne Carli de prévenir les automobilistes avant le grand week-end de chassé-croisé : "la présence des policiers et des gendarmes sera maintenue et renforcée." Ce samedi 29 juillet est classé rouge dans le sens des départs par Bison Futé.