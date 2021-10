Le prix des carburants augmente et les automobilistes trouvent des alternatives. Parmi elles, le bioéthanol. Le Super éthanol E85 est un carburant qui est plus écologique mais surtout beaucoup moins cher. Les installations de boitiers de conversion se multiplient.

Le bioéthanol connaît de plus en plus d'adeptes, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur

Un plein à moins de 25 euros. Beaucoup en rêvent et pourtant c'est possible. Le bioéthanol est un carburant encore peu connu mais dont la popularité grandit, notamment lors d'une augmentation du prix des carburants plus classiques. Concrètement, comptez 70 centimes le litre à la pompe pour le Super éthanol E85 contre 1 euro 60 pour l’essence sans plomb.

Pour pouvoir rouler au bioéthanol il faut installer un boitier homologué sur sa voiture. Leurs utilisations se multiplient, constatent les professionnels du secteur.

À Albertville, le parking du point S de Julien ne désemplit pas. Chaque jour, des automobilistes viennent se renseigner sur la conversion au bioéthanol. "On a doublé nos demandes de devis. On commence à avoir de plus en plus de personnes qui viennent se renseigner", se réjouit le garagiste. Des clients au profil variés : "On a des gens qui roulent des milliers de kilomètres comme des personnes qui prennent moins souvent leur voiture. Chacun veut payer son plein moins cher", affirme le gérant.

Le bioéthanol se fait petit à petit une place parmi les carburant plus classiques, dans les stations essences françaises. © Radio France - Marine Clette

Même constat pour David, il installe ces petits boitiers verts pour la société Flexfluel. Son téléphone n’arrête pas de sonner. "Ça a été l'explosion. On a quasiment doublé les demandes en quelques jours, depuis l'augmentation des prix des autres carburants en fait. C'est sans arrêt des contacts par mail, par téléphone. Les gens veulent savoir si leur véhicule est compatible. Il y aussi beaucoup de commandes", sourit l'installateur. Une voiture qui roule au bioéthanol consomme entre 15 et 20% de plus. Néanmoins, le boitier reste rentable estime David : "Le calcul est vite fait : le boitier coûte en moyenne 1000 euros. Mais à la pompe vous allez payer deux à trois fois moins cher. En une vingtaine de plein vous avez rentabilisé l'affaire", déclare-t-il.

Le boitier est efficace immédiatement et il est possible de mélanger le bioéthanol et l’essence lors d’un plein. L’entreprise Biomotors est spécialisée dans la conversion au bioéthanol depuis 10 ans. Son fondateur Alexis Landrieu constate deux types de clientèle, "Il y a d'un côté ceux qui voulaient changer depuis longtemps et qui se sont décidé à la suite des annonces sur les prix. Et puis il y a ceux qui ne font pas beaucoup de kilomètres et qui ne considéraient pas cet investissement comme rentable qui finalement changent d'avis et veulent payer moins cher à la pompe", explique le fondateur.

Le bioéthanol est également plus écologique et pour de nombreux automobilistes c'est un argument qui fait pencher la balance. Un engouement qui se traduit par des ouvertures quotidienne de pompes à bioéthanol dans les stations-services. La France est le premier producteur européen de bioéthanol.