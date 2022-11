Le boom des voitures électriques dans la Somme avec la flambée des prix des carburants

Avec la flambée des prix des carburants, les voitures électriques s'installent durablement dans les paysages de la Somme. En Picardie, on compte près de 1700 bornes sur l'espace public, sur les parkings de supermarchés ou encore dans la rue. Dans dix ans, la Fédération de l'énergie dans la Somme estime que dans le département, sur les 400.000 voitures en circulation, il y en aura 60.000 électriques. Entre volonté d'avoir un véhicule a priori moins polluant, mais surtout d'échapper à la flambée des prix des carburants. C'est d'ailleurs l'argument premier chez ceux qui ont acheté récemment une voiture électrique.

ⓘ Publicité

"Une vraie réflexion autour du coût des carburants"

C'est le cas de Claire, habitante de Roye, qui a sauté cet été : "Pour l'instant, il y a toujours l'aide de l'État qui est là sur les carburants. Mais ce ne sera pas éternel et on pense que l'on risque d'avoir un prix de l'essence qui va exploser en 2023 à 2 € ou 2,50 € le litre, décrit cette utilisatrice. On attend de voir comment ça va se passer avec cette première voiture ; si on est satisfaits, on pourrait remplacer notre voiture thermique par une deuxième voiture électrique".

C'est pour cette raison que les voitures électriques se vendent plus depuis le printemps dans cette concession Renault à Rivery. Ceci dit, pas d'augmentation malgré les récentes pénurie de carburant : "On est toujours sur une tendance de vente autour de 15 à 18 % pour les particuliers, explique son directeur Mathieu Ennuyer. Pour justifier leur achat, les gens avancent une vraie réflexion autour du coût du carburant, mais aussi pas d'émission de CO2, l'utilisation silencieuse."

60.000 voitures électriques dans la Somme d'ici dix ans

On compte quelques centaines de bornes dans la Somme, dont 168 gérées par la Fédération départementale de l'énergie. Elle va en installer 30 de plus en 2023 : la moitié sera en charge rapide car les usages changent : "Le premier besoin, c'était les gens qui stationnaient pour quelques heures à un endroit donné, détaille Alain Waller, le directeur général des services de la Fédération. Là, on est plutôt sur un besoin en itinérance pour les gens qui font beaucoup de kilomètres dans la journée et qui n'ont pas beaucoup de temps pour se recharger." Avec ces bornes rapides, on peut charger sa voiture en une demi-heure et rouler jusqu'à 400 kilomètres en autonomie.

On compte près de 1.700 bornes pour les voitures électriques en Picardie. Un chiffre appelé à augmenter dans les prochaines années. - Avere Picardie

Alors que l'usage de la voiture électrique est appelé à encore augmenter dans les prochaines années, la Fédération départementale de l'énergie s'est associée avec Amiens Métropole pour une étude sur le besoin de bornes électriques dans la Somme. "On étudie d'abord un horizon à très court terme, en 2025 : on projette que le nombre de véhicules électriques en circulation dans le département passerait de 3.000 à 9.000, soit une multiplication par trois, explique Alain Waller. Et puis, une échéance plus lointaine en 2032/2033 : on serait à 60.000 véhicules électriques en circulation dans le département, sur un parc de 400.000 voitures." Une augmentation conséquente, qui s'explique par l'arrêt de la vente des voitures thermiques en 2035.