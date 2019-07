Le branchement au réseau d'eau de l'aérodrome de Vesoul pour assurer la défense incendie

Tourner le robinet pour avoir de l'eau qui coule est devenu commun, pourtant jusqu'à présent en Haute-Saône l'aérodrome de Vesoul n'était pas connecté au réseau d'eau potable. C'est chose faite depuis fin avril. Il a tout de même fallu deux ans d'études et 6 mois de travaux.

Frotey-lès-Vesoul, France

Le 1er mai 2019 un petit hélicoptère avait pris feu dans un crash sur l'aérodrome de Vesoul, la bâche de défense incendie venait juste d'être remplie. Cet accident démontre que l'arrivée de l'eau potable était nécessaire sur le sabot de Frotey. Jusqu'à présent en cas d'incendie, les pompiers devaient organiser des navettes de camions citerne pour monter de l'eau sur le site, que ce soit pour un crash d'avion ou un feu de broussailles.

L'adduction d'eau a surtout permis d'installer une bâche de défense incendie de 320m3.

La bâche de 320m3 pour la défense incendie. © Radio France - Jean-François Fernandez

Il a tout de même fallu deux ans d'études, 6 mois de travaux. Une tranchée a été réalisée sur 1 km pour monter une conduite reliée au syndicat du Breuchin. L'agglomération de Vesoul a financé la moitié des 230.000 Euros de travaux nécessaires, le Département propriétaire des lieux et l'état se sont partagés l'autre moitié.

Un changement radical pour l'aéroclub et le moto club.

Depuis sa création en 1911, l'aérodrome de Vesoul ne disposait pas de l'eau potable, il fallait récupérer l'eau de pluie dans des citernes. Grâce à ces travaux d'adduction d'eau, l'aéroclub et le moto club voient leur quotidien simplifié. Lors de compétitions de moto ou side-car les sportifs vont désormais pourvoir prendre une douche. La gestion de l'eau reste toutefois raisonnée, le lavage des motos se fait avec l'eau de pluie récupérée. Même confort pour les pilotes qui parfois font escale après plusieurs heures de vol, ils pourront prendre une douche, comme ils auraient aimé le faire lors du Tour de France ULM en juillet 2018. La consommation d'eau pour les usages quotidiens représente la consommation d'un foyer.

Des travaux de modernisation.

L'aérodrome de Vesoul situé à cheval sur les communes de Frotey les Vesoul et Comberjon, appartient au département de la Haute-Saône. C'est un équipement important, même s'il ne reçoit pas de gros porteurs mais des activités de sport et loisirs, et des navigations commerciales de petits avions. Pour Yves Krattinger, le président du Conseil Départemental de la Haute-Saône, l'avenir proche de cet aérodrome va passer par des investissements. Le revêtement de la piste devrait prochainement être refait, à l'occasion de ces travaux elle devrait passer de 20 à 23 mètres pour pouvoir accueillir des avions de 100 places.

A l'occasion des travaux de canalisation un fourreau vide a été passé, il accueillera prochainement la fibre optique. Le très haut débit pourrait permettre le développement économique sur le site, notamment avec l'implantation d'entreprises travaillant dans la maintenance d'avions. De même, comme à la Planche des Belles filles, lors de manifestations sportives organisées par le moto club ou l'aéroclub, cela permettra aux opérateurs de téléphonie d'installer des relais 4 G.