Le bus à haut niveau de service fait son chemin à Limoges Métropole, une concertation bientôt lancée

Limoges, France

C'est le 20 mai que débutera au sein de Limoges Métropole une grande concertation publique avec trois réunions et une exposition pour permettre aux habitants de mieux découvrir le projet de BHNS, "le bus de haut niveau de service"et éventuellement de donner leur avis par exemple sur les meilleurs endroits pour localiser les futurs arrêts. Une fois la concertation terminée le 30 juin "on passera vraiment à la phase opérationnelle" explique Gilles Bégout vice président de la communauté urbaine de Limoges en charge des transports.

Le plan des deux futures lignes qui traverseront l'agglomération de Limoges du Nord au Sud et d'Est en Ouest - ©Limoges Métropole

Le tracé des deux lignes est déjà acté : L'une du nord au sud s’étendra sur 13 kms ...de Beaubreuil au pôle hospitalier, et l'autre de 8,5 kms d'Est en ouest du Val de l'Aurence jusqu'à Panazol. Des bus ultra modernes tout électriques circuleront sur des voies spécifiques végétalisées avec des cadences de 6 à 8 minutes les heures de pointe et Gilles Bégout l'affirme "On va surtout adapter les horaires aux lieux desservis, car on se rend compte que pour que les gens empruntent les transports urbains, il faut s'adapter à leurs besoins et par exemple pour le pôle hospitalier il faudra des bus dés 6 h 30 le matin pour les personnels"

Un plan de déplacement urbain totalement repensé

Les quartiers qui ne seront pas traversés par ces deux grandes lignes continueront à être desservis par des bus mais "On remet tout à plat" précise encore le vice président en charge des transports. C'est vraiment tout l'aménagement urbain qui est repensé avec des espaces piétons sécurisés, des pistes cyclables partout où ce sera possible. "Toutes les lignes de l'agglomération viendront se greffer sur l'architecture du BHNS et le service des transports en commun sera amélioré y compris dans les communes les plus éloignées de l'agglomération"conclut Gilles Bégout.

Les travaux vont durer deux ans et si tout va bien s'achever en 2023 pour un coût maximum de 116 millions d'euros.