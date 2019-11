Le bus à hydrogène 100% écologique roule entre Bruay-Labuissière et Auchel

Bruay-la-Buissière, France

"Je ne rejette que de l'eau", le nouveau bus affiche clairement ses performances écologiques. Mis en circulation ce lundi matin sur la ligne 6 du réseau Tadao, entre Bruay-Labuissière et Auchel, le nouveau véhicule est 100% écologique. Et l'hydrogène qui alimente sa pile à combustible est fabriquée à partir d'une électricité propre elle aussi.

Apparemment rien ne le distingue des autres véhicules qui circulent sur les treize kilomètres de ligne qui séparent les deux villes. D'ailleurs, nombre de passagers ne savaient pas qu'ils embarquaient à bord du véhicule du futur. "J'en avais entendu parler, admet Myriam qui prend le bus deux fois par semaine pour aller au travail, mais je ne savais pas que j'étais montée à bord! Il est beau, et si en plus il est propre..."

Et c'est cet aspect écologique qui convainc les usagers qui avouent pourtant ne pas savoir comment ça marche: "Au moins ça évite la pollution de la planète" concède Pascal qui trouve également que le véhicule est moins bruyant que les autres.

Que ça soit de l'hydrogène ou pas, pour moi ça ne change rien...

Solange qui prend le bus tous les jours de la semaine entre Auchel et Bruay pour se rendre au travail se soucie assez peu du mode de propulsion de ce nouveau bus. Mais elle approuve totalement le nouveau réseau de Bus à Haut Niveau de Service mis en place au printemps dernier. "Avant je mettais 45 minutes pour faire le trajet, aujourd'hui à peine plus de 30, le matin et le soir, je gagne près d'une demi-heure par jour"!

Deux bus à hydrogène ont été mis en service sur la ligne 6, bientôt rejoints par un troisième, à terme ils seront 6 à assurer le transport d'environ 2000 passagers par jour. Des bus entièrement conçus et assemblés en France.