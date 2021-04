Le bus à hydrogène de l'entreprise albigeoise Safra pourrait conquérir la France et l'Europe

Depuis plusieurs années l'entreprise Safra vend ses bus Innova dans plusieurs villes françaises. Elle va passer à la vitesse supérieure et produire plus de 1.500 bus à hydrogène avec pour ambition de conquérir le marché des bus à hydrogène en France et en Europe.

En ce moment, tout le monde ne parle que de l’hydrogène. C’est la technologie verte qui semble la plus adaptée à la mobilité. La preuve, la Région Occitanie vient d’acheter des trains TER hydrogène. Elle finance également des recherches pour l’avion à hydrogène. Pour les bus, c’est à Albi dans le Tarn qu'on retrouve une expertise encore inégalée. Depuis plusieurs années, la SAFRA (Société Albigeoise de Fabrication et Réparation Automobile) vend ses bus Innova dans différentes villes de France comme Artois-Gohelle, Versailles ou encore Le Mans.

Plus de 1.500 bus vont être produits en partenariat avec la filiale de Michelin. La société vient de signer un contrat dans ce sens.

L'ambition : conquérir un autre marché

Vincent Lemaire est le président du groupe Safra. Il estime que le marché du bus hydrogène va exploser dans les mois et les années à venir : "C'est un marché important, il s'immatricule entre 1.500 et 2.000 véhicules par an en France. Nous sommes persuadés que l'essentiel de ce marché va aller vers le véhicule, le véhicule propre, le véhicule zéro émission et que la solution hydrogène va être une très belle solution, très opérationnelle", affirme le PDG de l'entreprise albigeoise.

Selon lui, il y a une brèche dans le marché européen et il compte bien s'y immiscer : "Un autobus, ça s'achète dans le cadre de marchés publics qui sont forcément européens. Et nous sommes aujourd'hui quelques-uns à avoir des véhicules disponibles sur le marché. Il y a quatre concurrents. Ce marché européen va être très, très important. Aujourd'hui, on est le seul Français sur ce marché là et notre intention, c'est d'y aller avec nos partenaires", martèle Vincent Lemaire.