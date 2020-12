Le bus du Ballon d'Alsace reprend le 19 décembre

Encore un peu de patience. Le Bus du Ballon, qui permet de se rendre au Ballon d'Alsace durant la saison hivernale pour aller pratiquer ski de fond, raquettes, luges et randonnée, reprend du service au début des vacances de Noël.

Premier voyage annoncé le samedi 19 décembre. Il sera en activité jusqu'au 7 mars 2021, chaque mercredi, le week-end, et durant les vacances scolaires. Le bus part de l'arrêt Lycée Follereau à Belfort et dessert 18 arrêts, jusqu'à son terminus : l'arrêt Les démineurs au sommet du Ballon.

7 euros le billet A/R

Nouveauté cette année : vous pouvez y embarquer gratuitement votre vélo ! A condition de réserver la veille. Le prix du billet pour un trajet aller/retour est de 7 euros. Toutes les informations sont à retrouver sur le site des bus Optymo.

Réservation à effectuer la veille au plus tard en téléphonant au 03.84.54.60.70, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h. Réservation obligatoire pour les groupes à partir de cinq personnes et pour le transport de vélos. Réservation recommandée pour les individuels.