Dunkerque, France

Avec 45 bus en plus, qui vont rouler au gaz, l’objectif est clair : doubler la part des transports publics dans les déplacements des Dunkerquois, détaille Damien Carême, l'élu qui gère ce dossier à l‘agglomération : "on augmente de 36% l'offre kilométrique, c'est à dire qu'on va passer de 13.000 kms parcourus par jour à plus de 17.000. Certaines agglomérations, qui sont passées au bus gratuit, ont baissé leur offre de service. Nous, on l'augmente et on l'améliore ; on maille mieux et on a plus de fréquence".

C'est vraiment un choix fort que nous avons fait. Damien Carême, vice-président Transports

Financé par l'abandon du projet d'Aréna

Tout ceci a bien sûr un coût, près de 9 millions d’euros en plus par an. Mais c'est l’équivalent de ce que représente la taxe transport des entreprises qui a été augmentée en 2011, souligne Patrice Vergiete, le Président de la Communauté urbaine de Dunkerque : "auparavant, il était prévu d'affecter cette augmentation de la taxe sur les entreprises au budget général de l'agglomération, pour financer l'Aréna. Il n'y a pas de magie, ni de secret. En supprimant le projet d'Aréna en début de mandat, on s'est redonné des capacités financières pour des travaux et la gratuité des transports collectifs".

Le bus sera prioritaire

Et ça permet notamment de développer une offre de bus le soir, pour rentrer le vendredi et le samedi, après le théâtre ou un match de football.

Encore donc deux mois de grosse galère, à cause des travaux. Ils permettent de rendre le bus vraiment prioritaire sur la voiture avec notamment une circulation en site propre et des feux tricolores synchronisés avec leur passage.