Le café : un bon moyen d'éviter la somnolence au volant

Prendre un petit café avant de conduire : est-ce que ça marche vraiment pour rester éveillé ? Selon une étude publiée ce jeudi, la réponse est oui ! Le café est bien efficace pour lutter contre la somnolence au volant, et pendant deux heures après l'avoir bu. Le docteur Frédéric Saldmann est cardiologue et nutritionniste. Avec l'association Assurance prévention, il a mené une étude sur l'influence de l'alimentation sur la vigilance du conducteur. "Prendre un double expresso, plus un grand verre d'eau, c'est un bon réflexe pour garder sa vigilance au volant", déclare t-il.

Mais attention : cela ne fonctionne que si on prend un vrai café, et non des boissons caféinées, comme des sodas. "On a découvert que la caféine seule, ça ne marche pas, explique Frédéric Saldmann. Il faut qu'il y ait les molécules autour. Dans le café, il y a plus de 1.000 molécules, et c'est le mélange de ces molécules, plus la caféine, qui fait que la vigilance augmente et qu'il y a moins de micro-sommeils".

La somnolence : première cause de mortalité sur l'autoroute

Une vigilance qu'il est important de conserver en conduisant, surtout durant ce premier week-end de départs en vacances. La somnolence au volant est la première cause de mortalité sur l'autoroute. Elle entraine des micro-sommeils, de une à quatre secondes. Mais pendant ce laps de temps, une voiture à 130 km/h peut parcourir jusqu'à 150 mètres.

Attention, il ne faut pas compter que sur le café !

Mais attention, il ne faut pas compter que sur le café. "Il ne faut pas penser qu'avec un café, on va pouvoir compenser un manque de sommeil, ou le fait de s'arrêter toutes les deux heures", prévient Stéphane Pénet, le président de l'association Assurance Prévention. Il faut donc toujours appliquer les règles de prévention habituelles : faire une bonne nuit de sommeil avant de prendre le volant, une pause de quinze minutes toutes les deux heures, faire des repas faciles à digérer, et bien s'hydrater.