Le calendrier de la LGV entre Bordeaux et Toulouse bientôt dévoilé

La LGV entre Bordeaux et Paris (illustration)

Le budget de la future ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse est-il bouclé ? L'Etat va-t-il s'engager et à quelle hauteur ? Qu'en est-il des collectivités ? France Bleu Occitanie vous en dit plus ce mardi matin.

Jean-Louis Chauzy, président du conseil économique social et environnemental régional d'Occitanie (CESER), est l'invité de France Bleu à partir de 8h15. Il devrait dévoiler une partie du calendrier de la LGV qui doit permettre aux Toulousains de rejoindre Paris en train en un tout petit peu plus de trois heures.

En juin dernier, l'Assemblée nationale a voté un amendement du gouvernement prévoyant la création de "sociétés de projets de financement". Cet amendement va permettre aux collectivités d'organiser le financement et la réalisation des travaux de la future LGV.