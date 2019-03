Le carrefour des Couleures à Valence sera t-il moins saturé d'ici 5 ans ?

Une enquête publique est ouverte pour un mois pour le réaménagement du carrefour des Couleures à Valence (Drôme). Il est saturé, entre les voitures qui vont de l'autoroute A49 à l'A7, celles qui vont sur la zone commerciale des Couleures et celles qui rentrent dans la ville.

Valence, France

L'idée du réaménagement, c'est de séparer le flux de transit, ceux qui ne font que passer, de la circulation locale.

Aujourd'hui, le vendredi soir et samedi après-midi, moments de pointe, entre 7000 et 7500 véhicules traversent ce carrefour des Couleures toute les heures. Le vendredi soir, plus de la moitié de ces voitures ne sont qu'en transit entre deux grands axes. C'est moins le samedi après-midi où beaucoup fréquentent la zone commerciale.

La Nationale 7 surélevée

Ce gros rond point n'existera plus. Une portion de la nationale 7 va être surélevée, légèrement. Les véhicules venus de la LACRA pour rejoindre l'autoroute A7 passeront par ce tronçon et rejoindront directement la 2 x 2 voies qui va vers Bourg-les-Valence.

En dessous, sous un pont donc, passeront les voitures qui restent en local. Deux petits ronds-points seront construits. Une voie sera réservée aux bus et il y aura également une voie réservée aux vélos du plateau des Couleures jusqu'à Saint-Marcel-lès-Valence. Pas une simple piste cyclable, mais une voie en retrait des voitures et éclairée la nuit.

Photomontage dans le dossier d'enquête publique - Dossier enquête publique

Mise en service prévue en 2023

Le chantier est estimé à 28 millions d'euros, financé en majorité par l'Etat et le Département (18 millions l'Etat, 9,61 millions le Département, 390 000 euros l'Agglo Valence-Romans). La mise en service est prévue en 2023.

Le dossier de l'enquête publique est disponible sur le site internet de la préfecture de la Drôme.