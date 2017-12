Lorsque vous achetez un véhicule, vous avez trente jours pour mettre la carte grise à votre nom. Avant le 6 novembre il fallait se déplacer en préfecture, désormais vous pouvez le faire depuis votre canapé ! Enfin, faut-il encore y arriver.

Beaucoup de particuliers se retrouvent démunis face à cette nouvelle procédure. Tout d'abord, il faut avoir un accès Internet, pour ceux qui n'en en ont pas, la préfecture met à disposition des ''points numériques''. Ensuite les usagers doivent réussir à venir à bout de la longue et compliquée procédure (documents à scanner, code à retrouver...). Et même une fois le Saint-Graal presque atteint, le site peut tout simplement "planter" !

Alors que faire ? Beaucoup de personne se tournent vers des associations comme l'Automobile Club des Deux-Sèvres, ou bien vers des professionnels de l'automobile.

Mais, eux aussi ont leurs propres problèmes avec ce nouveau système. Impossible de créer de carte grise pour les véhicules d'occasion étrangers ! Le site fonctionne mal et la page de paiement pour finaliser la commande n'apparaît pas. Or sans carte grise impossible de livrer le véhicule à leurs clients, ils ne peuvent pas non plus encaisser le paiement. Denis Recazens, concessionnaire à Châtellerault, a ainsi "cinq voitures bloquées dans mon magasin".

2 000 euros par véhicule et jours de retard

Mais pis encore ! Si cette situation perdure, les concessionnaires pourrait rapidement faire face à des problèmes de trésorerie. C'est pourquoi une dizaine de concessionnaires, en France ont décidé de porter plainte contre l'Etat. Ils réclament en dédommagement 2 000 euros par véhicule et jours de retard. Face à cette polémique le gouvernent a promis de trouver rapidement une solution.

Dans la préfecture des Deux-Sèvres, Didier Dore, nous confirme cette décision ''le problème est en voie de résolution".

En tout en France, ce sont 100 000 demandes qui ont des retards de plusieurs semaines. Certains usagers ont fait le choix de rouler sans certificat d'immatriculation, mais ils risquent une amende de 135 euros.