Le cauchemar des riverains de la RD6 : entre pollution, nuisance sonore et accès dangereux

"Je ne suis pas contre le changement. Mais je conteste qu'ils prennent une carte et tirent des traits sans se rendre compte de l'impact sur la vie quotidienne des gens qui ont toujours habité là." Magguie vit dans sa maison depuis 80 ans, une belle bâtisse de campagne à Bouc Bel Air, désormais située à 150m de la RD6 où circulent chaque jour près de 45 000 voitures lancées à 110km/h, soit près du double de 2008. "L'intensification de la circulation apporte des nuisances toujours plus conséquentes de bruit et de pollution atmosphérique", explique Isabelle Mazeaud-Culioli, élue de l'opposition à Simiane, active dans le collectif RD6 monté en 2021. Selon elle, entre 5 000 et 10 000 riverains subissent quotidiennement les nuisances de la RD6, créée en 1955.

90 décibels en continu

La situation est de moins en moins vivable pour les riverains, si bien que Solange réfléchit à déménager : "Ce bruit constant est fatiguant. On n'a jamais de repos, il y a une pression permanente sur l'organisme. Le bruit résonne sur les façades, sur la colline, et ce brouhaha couvre tout..." La vie extérieure des riverains est limitée - "je ne peux pas être tranquille sur ma terrasse, on s'entend à peine quand on discute, il faut s'enfermer pour avoir du silence, c'est intenable", confie une riveraine -, et leurs nuits hachées par la pollution sonore, surtout lors de rodéos urbains, très fréquents, avec des véhicules roulant jusqu'à 200km/h. Le bruit moyen engendré par la route est de 90 décibels en continu, soit le seuil de risque pour l'audition, et des pics peuvent aller jusqu'à 110db, l'équivalent d'un concert. L'exposition au bruit peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que des maladies cardiovasculaires.

Certains riverains ont déjà envisagé de porter plainte contre X pour tapage diurne et nocturne. Aucune poursuite n'est aujourd'hui engagée, car le collectif RD6 a rencontré les élus départementaux en juin afin de faire entendre ses réclamations : le passage de la route à 90km/h, des murs anti-bruit pour les riverains ou encore la sécurisation de certains accès. En septembre, une nouvelle réunion est prévue, pour notamment aborder la réduction de la vitesse, mesure envisageable et soutenue par le conseil départemental.

"Cédez-le-passage" directement sur la voie rapide

"On ne peut pas sortir de chez nous autrement qu'en voiture, je ne fais plus de vélo, on ne peut pas partir à pied..." Corinne a grandi dans cette maison de famille, qui se situe désormais à quelques mètres de la RD6, où circulent des véhicules lancés à pleine vitesse. Outre les nuisances de pollution sonore et atmosphérique, c'est le danger de son accès à son domicile qui pose question, car son chemin donne directement sur la route départementale, comme près d'une dizaine d'accès sur les 5km entre Simiane et Bouc Bel Air.

Entre 5 000 et 10 000 riverains subissent les nuisances de la RD6, selon le collectif. © Radio France - Margaux Bongrand

"On a peur. On risque notre vie tous les jours, déplore Corinne. Pour rentrer il faut casser la vitesse, quand on sort on s'insère via la bande d'arrêt d'urgence avec le clignotant". Le danger est "hallucinant" pour Isabelle Mazeaud-Culioli, qui réclame avec le collectif le passage de la 2x2 voies à 90km/h, mais aussi des contre-allées pour permettre aux riverains de ne pas être contraint d'entrer directement sur cette route à pleine vitesse. Les premiers pourparlers pour des aménagements ont débuté en 1988, mais depuis rien n'a vraiment bougé. Corinne a bien vu des plans il y a quelques années, mais aucun travaux n'est pour l'heure engagé. Compliqué pour le conseil départemental, car de longues études doivent être engagées, et ce n'est pas à l'ordre du jour.

Le chemin directement sur la RD6 pose d'autres problèmes de sécurité. Avec des enfants en bas-âge, la vigilance est totale car Corinne ne peut pas installer de portail à son entrée, afin de permettre aux services communaux de pouvoir ramasser les déchets et distribuer le courrier sans devoir s'arrêter au bord de la voie rapide.