Avignon, France

Il va falloir s'y faire. Après midi et jusqu'à deux heures du matin, ce n'est plus possible de pénétrer en voiture dans l'intramuros d'Avignon à moins d'avoir un macaron d'accès que les résidents peuvent récupérer en mairie. Cette règle vaudra jusqu'au 29 juillet. Elle est appliquée depuis jeudi et bouleverse les habitudes de beaucoup de Vauclusiens.

Des automobilistes pas toujours compréhensifs

«S'il vous plait, je fais juste l'aller-retour», demande un artisan à l'entrée de la rue de la République mais les agents en charge de filtrer les voitures sont intransigeants : «Pas de tolérance. _Seuls les secours passent et les personnes avec le macaron_», explique Marie, son gilet jaune d'agent sur le dos. Avec Yacine, son binôme, ils voient défiler des conducteurs plus ou moins compréhensifs et parfois un peu baragouineurs : «Il y a des personnes qui n'ont rien à faire à l'intérieur mais qui tentent quand même, explique Yacine. Certains prétendent avoir un rendez-vous ou disent être fatigués et ne pas pouvoir faire le chemin à pied».

Un macaron journalier pour les besoins d'accès occasionnels

Pour les non résidents qui auraient impérativement besoin d'accéder au centre-ville d'Avignon l'après-midi, il est possible d'obtenir un macaron journalier. Il faut en faire la demande en mairie d'Avignon.