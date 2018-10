Le cœur de la capitale est désormais entièrement dédié aux piétons et aux circulations douces le premier dimanche de chaque mois. Annoncée le mois dernier par la maire de Paris Anne Hidalgo, la mesure entre en application ce 7 octobre.

Paris, France

Les automobilistes vont devoir s'y faire. A partir du 7 octobre, ils n'auront plus accès au centre de la capitale le premier dimanche du mois entre 10h et 18h. Une interdiction qui concerne les quatre premiers arrondissements, à l'exclusion du boulevard Sébastopol et des quais hauts.

Pour empêcher les véhicules motorisés de franchir le périmètre, des barrages filtrants seront installés. Seuls les riverains seront autorisés à passer, ainsi que les bus, les taxis, les VTC et les véhicules de livraison. La ville recommande toutefois aux automobilistes qui le peuvent de contourner l'hypercentre.

-15% de trafic à Paris depuis 4 ans

Cette mesure, promise aux Parisiennes et aux Parisiens par Anne Hidalgo en 2014, a été annoncée en septembre dernier. Elle vient compléter l'opération "Paris Respire" lancée en 2003, qui réserve déjà vingt quartiers aux piétons, vélos, rollers et autres trottinettes chaque dimanche. La mairie de Paris se targue d'avoir fait baisser le trafic automobile de 6% dans Paris intramuros en 2018, par rapport à l'an dernier. Et même de 15,8% depuis le début du mandat d'Anne Hidalgo.