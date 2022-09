Le centre-ville de Vienne passe aux 30 kilomètres par heure

Ce n'est pas une mise à 30 km/h comme vitesse de référence sur toute la commune (voire la métropole) comme à Grenoble mais Vienne annonce ce mardi faire passer son centre-ville "en zone 30" à partir du vendredi 30 septembre Une mesure qui a quatre objectifs pour la communauté d'agglomération et la municipalité dirigée par Thierry Kovacs (LR) : "apaiser la circulation", "améliorer la sécurité", "réduire le bruit et la pollution" et "mieux partager l'espace public". La circulation à 30 km/h va notamment permettre des circulations des vélos à contre-sens.

Ci-dessous le plan du centre-ville et la mise en œuvre de la mesure :