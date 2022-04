Le centre-ville interdit aux camions à Villeneuve-lès-Avignon

A partir du 4 avril, les poids lourds de plus de 19 tonnes ont interdiction de traverser le centre-ville comme avant par l'avenue Gabriel Péri et l'avenue Charles de Gaulle. Maintenant il n'y a plus que trois accès à Villeneuve-lès-Avignon pour les camions : l'avenue du général Leclerc qui descend du rond point des angles, la Route Départementale du bord du Rhône et la nationale 100 qui arrive du Gard.

Ces camions de plus de 19 tonnes ont maintenant deux options pour sortir de la ville : prendre le pont de l'Europe, vers Avignon ou emprunter le pont du Royaume pour aller sur l'ile de la Barthelasse et remonter jusqu'au pont-barrage de Villeneuve.

L'arrêté ne concerne pas tous les poids lourds mais les plus de 19 tonnes, c'est-à-dire majoritairement des camions à remorque. Il y a bien sûr des dérogations pour ceux qui viennent desservir Villeneuve-lez-Avignon, pour les véhicules de secours et d'urgence, les véhicules des services municipaux, de collecte d'ordures ménagères ou encore pour les transports en commun.