Le chantier d'extension de la Ligne B du métro toulousain enfin lancé

C'est en un lieu symbolique que le prototype du futur viaduc a été présenté à l'inauguration du chantier de l'extension de la ligne B : au terminus de celle-ci, à proximité de l'Institut National-Polytechnique de Toulouse. C'est là aussi que la future ligne C passera. Cette inauguration marque donc le lancement d'un gros chantier qui devrait se terminer courant 2027.

Trois phases de travaux

Après la phase préparatoire des travaux commencée l'an dernier, c'est donc au tour de la plus grosse phase du chantier d'extension de la ligne B. Cette phase doit durer jusqu'en 2026. Pendant ces trois années les équipes vont construire des viaducs et des stations aériennes ainsi que le creusement d'un tunnel. Un prototype du viaduc a d'ailleurs été dévoilé pendant l'inauguration.

À partir de 2025 et jusqu'en 2027, les travaux devraient entrer dans leur dernière phase : celle des aménagements et des phases de tests. Mais le président de Tisseo, Jean-Michel Latte l'assure, ces longs travaux n'impacteront quasiment pas les usagers de Tisseo : "le seul risque de fermeture touchera la station Ramonville parce qu'il faudra intégrer la liaison avec l'extension et la ligne actuelle, mais ça n'est vraiment pas pour tout de suite. En revanche, les premiers touchés par ces travaux seront les automobilistes. Les lignes A et B, le réseau Lineo sont hors chantier, donc il n'y a pas de risques."

Labège au cœur de ce réseau d'interconnexion du métro

Les travaux vont être longs mais les élus ne cachaient pas leur optimisme après des années de négociations entre les divers acteurs et financeurs que sont la métropole de Toulouse, la région Occitanie ou encore les nombreuses communes concernées. Le maire de Labège, Laurent Chérubin, était particulièrement satisfait de voir les travaux débuter : "ça y est, enfin nous allons avoir le métro à Labège ! Ces travaux seront essentiels pour notre commune."

Pour l'élu deux avantages majeurs à cette extension de la ligne B : "elle va permettre de maintenir la dynamique salariale et économique de la ville. Et puis le deuxième axe, c'est de rapprocher les salariés de leur lieu de vie en créant un quartier de vie véritablement."

À terme donc la ligne B actuelle du métro de Toulouse sera prolongée de deux stations après Ramonville : Parc Technologique du Canal et INPT (Institut National-Polytechnique de Toulouse). Tisseo prévoit de recevoir 20.000 usagers supplémentaires chaque jour sur cette extension de la ligne B.

A l'occasion de l'inauguration un prototype de l'un des viaducs a été présenté, il traversera le lac de l'INPT © Radio France - Alexandra Lagarde