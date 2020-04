Le chantier de l'A75 reprend ce lundi au sud de Clermont-Ferrand

Quelques semaines de plus ou de moins, cela ne change pas grand chose pour le chantier titanesque de mise à 2 x 3 voies de l'A75 à hauteur de Clermont-Ferrand. Un chantier en deux temps et une dizaine d'années pour élargir l'autoroute entre la barrière de péage de Gerzat au nord et le Crest au sud. Les travaux avaient dû s'arrêter depuis un peu plus d'un mois en raison de la crise sanitaire, ils vont pouvoir reprendre ce lundi.

La reprise sera progressive, sur quelques zones bien ciblées pour commencer. Les travaux seront contraints par les précautions sanitaires obligatoires et le respect des mesures barrière. L'ensemble des actions à prévoir sur un tel chantier a été consigné dans un guide réalisé par Prévention BTP et ses préconisations seront suivies sur le chantier de l'A75. Cela signifie par exemple que plusieurs entreprises ne pourront pas intervenir en même temps dans un même secteur.

Fermetures de bretelles jusqu'au 29 mai

Dès ce lundi, de nouvelles fermetures d'entrées et de sortie sont prévues. Elles seront en place pendant un mois, jusqu'au vendredi 29 mai. La première concerne le diffuseur numéro 3 (Pérignat) avec les bretelles d'entrée et de sortie qui seront fermées en direction ou en provenance du sud (Issoire, Montpellier). La seconde concerne l'échangeur numéro 4 (Zénith) avec la fermeture complète des bretelles et de la route qui passe au dessus de l'A75, à l'exception de la sortie toujours possible en venant du sud et en direction de Cournon.

Les fermetures prévues jusqu'au 29 mai - APRR

Des déviations seront mises en place le temps de ces fermetures. Seul point positif, le confinement a fortement réduit le trafic de ce secteur de l'A75 habituellement surchargé aux heures de pointe. Les automobilistes qui doivent toujours prendre l'autoroute seront donc un peu moins impactés. Des automobilistes qui doivent toujours respecter les 70 km/h imposés à hauteur des chantiers.