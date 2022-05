Le chantier de l'autoroute A61 suspendu depuis près d'un mois entre Toulouse et Carcassonne

Depuis début avril, sur l'A61 les travaux de 2x3 voies à hauteur de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) sont à l'arrêt. En cause, un conflit entre Vinci Autoroutes et l'entreprise Spie Batignolles. Les syndicats et le personnel sont informés a minima. Une réunion est prévue le 13 mai.

C'est un grand mystère sur lequel les entreprises concernées ne veulent surtout pas faire de commentaire à la presse. Pas même confirmer, réfuter ou renvoyer vers leurs avocats si la procédure s'apprête à se régler devant les tribunaux. Depuis début avril, le chantier d'élargissement de l'"autoroute des deux mers" qui relie Toulouse à Narbonne est suspendu sur le tronçon de 17 kilomètres dans le secteur de Port-Lauragais.

Le chantier, sur la fin, doit être livré l'an prochain

Le délégué CGT de Spie Batignolles le dit lui-même, il a fallu "tirer les vers du nez" à la direction pour avoir un minimum d'information. Comme cela arrive parfois sur les gros chantiers d'infrastructures, le maitre d'ouvrage Vinci Autoroutes et l'entreprise chargée de ce chantier, par ailleurs acteur incontournable du terrassement à grande échelle, sont en conflit pour une affaire de travaux complémentaires non payés, une affaire de plusieurs millions d'euros.

Dans l'attente que la situation soit réglée, Spie Batignolles qui fait travailler dans le Lauragais ses deux entités Spie Valérian basée à Lyon et Spie Malet basée à Toulouse, a retiré ses équipes. Les ouvriers itinérants sont envoyés vers d'autres chantiers, ou peuvent bénéficier du chômage partiel si besoin. Une réunion est prévue en présence des délégués syndicaux le vendredi 13 mai.

Les travaux d'élargissement en 2x3 voies sur l'A61 ont démarré en janvier 2019 sur la portion dite "Villefranche". Ils doivent se terminer en 2023. Le même type d'aménagement est en cours sur un portion plus au sud, entre Lézignan-Corbières (Aude) et l'accès A9. Mais ce sont d'autres entreprises qui sont mandatées et le chantier sur 20 km n'est pas perturbé par le conflit en Haute-Garonne. L'A61, la route de la mer pour les Toulousains, est empruntée par 40.000 véhicules par jour, le double en période estivale. Majoritairement à deux voies, elle est régulièrement saturée au départ et retour des vacances et week-ends.