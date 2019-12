Le chantier de l'autoroute A9 se terminera sûrement en février 2020

C'est un chantier emblématique dans les Pyrénées-Orientales : les travaux d'élargissement de l’autoroute A9. Cela fait maintenant 6 ans, qu'ils ont débuté et c'est quasiment fini. Le dernier tronçon entre le Boulou et la frontière devrait se terminer en février.

Pyrénées-Orientales, France

En principe en février, on pourra rouler sur deux fois trois voies dans les deux sens sur l'A9 entre le Boulou et la frontière. Le chantier gigantesque et emblématique dans les Pyrénées-Orientales prend fin. Le premier tronçon entre Perpignan-Nord et Perpignan-Sud s'est achevé en 2013 et le deuxième tronçon entre Perpignan-Sud et le Boulou avait été inauguré en 2016 avec le Président de la République François Hollande. Il ne reste donc que le dernier tronçon entre le Boulou et la frontière.

Un chantier compliqué avec beaucoup de viaducs

Le chantier de l'A9 devrait se terminer dans les temps donc vers le premier trimestre 2020, se félicite Salvador Nunez, Directeur de la Maitrise d'Ouvrage de la Côte Occitane : "On n'est jamais à l'abri surtout sur un chantier difficile. La météo, si elle se manifeste de manière négative peut nous faire prendre du retard. Mais notre objectif est d'être à l'heure, _on est quand même plutôt sur une perspective qui est d'être à l'heure_."

Cette dernière portion de l'autoroute est courte, 9 kilomètres, mais c'est la partie la plus technique. Située dans une zone montagneuse avec énormément de viaducs, explique Salvador Nunez, le Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage de la Côte Occitane : "C'est un chantier très important avec des investissements très lourds ici la dernière section est à 180 millions d'euros. Ce n'est pas un petit investissement. Le chantier est compliqué avec beaucoup de ponts, de viaducs. Ce n'est pas toujours facile avec les ponts anciens. On est entrain de les renforcer, de les remettre aux normes. Cette section on lui redonne une durée de vie supplémentaire en faisant ce qu'on fait."

Le chantier doit se terminer au premier semestre 2020

L'objectif est donc de terminer cette dernière portion d'autoroute vers mi-février, et ce sera sûrement le cas, assure Salavador Nunez : "On est dans une perspective qui est d’être à l'heure. Surtout que cette autoroute à deux fois trois voies est très attendue dans la région. On aura fini quelque chose de très important on est parti de Perpignan-Nord et on arrive à la frontière. Ça va améliorer les choses. _C'était important pour la région, le département, pour Perpignan, pour tous ces mouvements saisonniers importants et les transports_, ça donnera un confort jusqu'à la frontière depuis quasiment le début de l'autoroute A9. Ca va permettre d'améliorer les choses." Les travaux ayant commencé en 2016 pour ce dernier tronçon. Il aura fallu 3 ans pour finaliser ce morceau d'autoroute qui relie Le Boulou au Perthus.