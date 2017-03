Le chantier de l'échangeur de Sévenans de l'A36 démarre, des pertubations à prévoir

Le chantier va durer 3 ans dans le secteur de Sévenans : plusieurs échangeurs vont être modifiés ou crées afin de fludifier la circulation entre Belfort et Montbéliard. La gare TGV et l'hôpital Nord Franche-Comté seront ainsi plus facilement desservis.

D'ici 2020, plusieurs échangeurs seront modifiés ou nouvellement crées pour fludifier la circulation - APRR

Le chantier va durer 3 ans autour de trois grands axes

Dès samedi, les travaux vont débuter sur l'actuel échangeur de Sevenans RN19/RD47 : il sera entièrement restructuré avec notamment la mise de ronds points. Il devrait être opérationnel en juin 2017. Ensuite sera réalisé un nouvel échangeur entre l'A36 et la RN19 qui relie Sevenans à Delle, cette route que l'on doit emprunter pour se rendre à l’hôpital Nord Franche-Comté ou à la gare TGV. Cet échangeur doit être livré mi-2018. La RN19 va également être également l'objet de travaux, puisque d'ici 2020 elle sera transformé en deux fois deux voies sur environ 4 kilomètres.

Des déviations, et des fermetures d'accès

Suite à ces travaux, des perturbations de circulations sont à prévoir. A partir de samedi jusqu à lundi par exemple, sur l'autoroute A36, l'entrée et la sortie numéro 11 Delle / Héricourt sera fermée. Le groupe APRR met en place un site internet dédié pour se tenir au courant des impacts des travaux sur la circulation, et propose des alertes mails et SMS.