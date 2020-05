Le chantier de la déviation de Laudun-l'Ardoise démarre sur la RN580

Le chantier de la déviation de Laudun-l'Ardoise a démarré le 27 mai sur la Nationale 580. Une nouvelle liaison routière de trois kilomètres, parallèle à l'actuelle nationale est réalisée entre le carrefour d‘accès à France Logistique et le carrefour d’accès au port de l’Ardoise. Elle supportera le trafic d’échange nord-sud du Gard Rhodanien (RN86/RN580) et facilitera les dessertes locales et la desserte des pôles économiques et multimodaux.

À sa mise en service, le passage à niveau n°38 sera supprimé. Cette déviation permettra également de délester le trafic qui traverse actuellement la commune de Laudun-l'Ardoise. La déviation comprendra trois carrefours giratoires, dont un à chaque extrémité, ainsi qu'un point au-dessus de la ligne SNCF.

Une mise en service prévue fin 2024

La mise en service de la déviation est prévue fin 2024. La première phase des travaux consiste à réaliser les deux carrefours giratoires au nord et au sud de la déviation. Le montant de l’opération est estimé à 30 millions d’euros, dont 20 millions financés dans le cadre du contrat de plan État-Région, apportés par l’État (6 M€), le conseil régional d’Occitanie (6 M€), le département du Gard (5,3 M€), la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien (2,7 M€), et 10 millions d’euros financés par l’État dans le cadre du programme de sécurité ferroviaire.