Le contournement routier de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme devrait enfin voir le jour ! Les travaux de déviation de la RN 7 commenceront en juin 2019. En tout cas la première phase, qui concerne le barreau central ; la seconde, pour les barreaux sud et nord, n'est pas encore financée.

Drôme, France

Les premiers coups de tractopelle seront donnés en juin 2019, à Livron-sur-Drôme. "On en parle depuis 40 ans, les gens ne nous croient plus, mais si si ! Cette fois c'est parti !" se félicite Olivier Bernard, le maire de Livron.

La première phase du chantier va commencer, et devrait s'achever en 2022. Il s'agit de construire le barreau central du contournement routier, comportant notamment un pont au-dessus de la Drôme. Coût de l'opération : 68,9 millions d'euros. L'Etat en apporte 45 millions, le Département plus de 11 millions. La Région, la Communauté de communes du Val de Drôme ainsi que les communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme participent également aux financements. Ils seront définitivement entérinés le 31 décembre 2018 au plus tard, mais sont d'ores et déjà considérés comme actés.

50 millions d'euros encore à trouver

Mais pour finaliser l'ensemble du projet, il manque encore 50 millions d'euros. La seconde phase du chantier n'est en effet par encore financée ; celle-ci est double, puisqu'elle comporte la construction des barreaux sud et nord du futur contournement.

Les élus locaux comptent sur le prochain contrat de plan Etat / Région, pour la période 2020-2025, pour trouver les 50 millions d'euros manquants. "Nous avons encore besoin de nous remettre autour de la table, pour savoir avant tout combien l'Etat va mettre" explique Claude Aurias, le maire de Loriol. "Puis nous nous tournerons vers la Région." Le nouveau contrat de plan sera négocié l'année prochaine. Comme son homologue livronnais, l'élu est confiant quant à la suite du projet, et n'exclue pas la possibilité d'inaugurer cette nouvelle route nationale 7 en 2024.

Plan du chantier - DR

Le conseiller régional et maire de Loriol, Claude Aurias, le maire de Livron, Olivier Bernard et le président de la Communauté de communes du Val de Drôme, Jean Serret, ont cosigné la lettre de la députée LREM Alice Thourot adressée à la ministre des Transports. La députée de la Drôme sollicite un entretien au Ministère, afin d'obtenir d'ores et déjà de l'Etat un engagement pour le financement des deux derniers tronçons.