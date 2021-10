Le chantier de la RN 1019 est-il compromis dans le Territoire de Belfort ?

Quel avenir pour le chantier de la RN 1019 dans le Territoire de Belfort ? Des travaux sur deux tronçons sont prévus : sur l'axe Sevenans-Morvillars, et sur l'axe entre Héricourt et l'échangeur de Sevenans. Le chantier sur ce second tronçon de 4,5 km a d'abord été chiffré à 23 millions d'euros, pour un début des travaux en 2022 et une mise en service en 2024. Les partenaires s'étaient mis d'accord sur un budget, mais de nouvelles études réalisées par l'État viennent saler l'addition.

32 millions d'euros au lieu de 23

32 millions d'euros au lieu des 23 millions prévus. Voici le montant fixé par les nouvelles études de l'État, selon le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet. 39,1 % de hausse par rapport au budget initial, sur lequel les partenaires s'étaient mis d'accord.

Répartition du budget initial :

2 millions d'euros pour le conseil départemental du Territoire de Belfort

3 millions d'euros pour le conseil départemental de la Haute-Saône

6 millions d'euros pour le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

12 millions d'euros pour l'État*

*La somme que l'État compte mettre sur la table, 12 millions d'euros, provient d'un reliquat issu des travaux financés par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) sur l'échangeur de Sevenans, achevés en 2019.

Qui va passer à la caisse ?

Si la hausse est bien confirmée, il va falloir que quelqu'un mette la main au portefeuille. Le président du conseil départemental du Territoire de Belfort est frileux, pour lui, c'est à l'État de payer. "L'État sait donner des leçons, sait rassembler les financeurs autour de la table, mais lui-même n'apporte pas grand-chose", regrette-t-il. "S'agissant d'une route nationale comme la RN1019, il est normal que l'État prenne aussi sa part de responsabilité [...] en tout cas ce n'est pas dans nos tablettes financières."

Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort

Le département de Haute-Saône refuse d'en dire plus avant la tenue du comité de pilotage du chantier, prévu en novembre.