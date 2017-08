Le chantier de la rocade L2 à Marseille, un enfer pour les riverains comme aux Castors dans le 15e arrondissement

Le chantier de la rocade L2 est pharaonique. Des travaux monumentaux qui longent, traversent, les habitations à Marseille. C'est le prix à payer, mais forcément pour les riverains ça devient parfois un quotidien difficile à supporter.

Le chantier de la L2 à Marseille.. beaucoup en parlent comme d'un enfer. Les riverains évidemment, puisqu'ils se retrouvent pendant des mois voire des années aux premières loges. Malgré toutes les précautions prises par les responsables du chantier, il reste des failles et... du bruit, de la poussière, des camions qui passent et reviennent sous leurs fenêtres.

C'est le cas notamment aux Aygalades, dans le 15e arrondissement. Un collectif montre les dents : celui des "Castors de Servières", boulevard Gay Lussac en particulier. Les Castors, c'est un ensemble de petites maisons, un lotissement, une cité qui date de l'après-guerre

"Le mur antibruit ? On se croirait aux Baumettes ! Avant l'horizon c'était des cyprès, maintenant.. on n'a plus rien" Rachid Agueni, un riverain