Le chantier de rénovation de la ligne SNCF Le Mans - Alençon est lancé

On la disait condamnée, sa rénovation est lancée mais elle n'est pas encore pour autant assurément sauvée. La ligne TER Le Mans Alençon, qui n'avait pas été rénovée depuis 1976, bénéficie d'une première cure de jouvence. Après plusieurs années de mobilisation des usagers et des élus sarthois, SNCF Réseau vient d'engager des travaux de réfection des voies. Le chantier, qui n'est qu'une première étape du projet de rénovation, a débuté le 21 septembre et et doit durer jusqu'au 5 décembre, sur une demi-douzaine de secteurs au nord du Mans.

Le mauvais état général de la ligne avait été diagnostiqué en 2017. SNCF Réseau avait alors repéré une "dégradation importante de la voie 1", c'est à dire dans le sens Le Mans - Alençon. Les entretoises métalliques reliant les rails présentaient un niveau de corrosion préoccupant. Les rails risquaient de s'écarter. Par mesure de sécurité, la SNCF avait abaissé la vitesse de 140 à 70 km/h sur plusieurs secteurs, allongeant ainsi de 12 minutes le voyage (42 minutes au lieu de 30).

4,5 km remis en état

Quelques mois plus tard, en février 2018, Le rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF préconisait la fermeture de petites lignes vétustes dont la ligne Le Mans - Alençon. Mais suite à la mobilisation des élus et des usagers sarthois, l'intérêt de la ligne a été réaffirmé par L’État et les Régions Pays de la Loire et Normandie qui se sont entendus avec SNCF Réseau pour programmer des travaux en urgence à l'automne 2020.

Ce sont ces travaux qui se déroulent actuellement, de nuit de 22h30 à 5h. Ils consistent à remplacer 6500 tonnes de ballast et 6500 traverses en béton sur 4,5 km de voies. Les agents de SNCF Réseau interviennent sur les secteurs de La Chapelle Saint-Aubin, Neuville-sur-Sarthe, La Guierche, Maresché, Fyé et Chérisay. "L'objectif c'est de redonner à cette ligne, la vitesse qui était la sienne, à savoir 140 km/h" explique Loïc Cocherel, responsable de la maitrise d'ouvrage à SNCF réseau. Coût du chantier : 4,6 millions d'euros financés par L’État (76%), la Région Pays de la Loire (16%) et SNCF Réseau dans le cadre du contrat d'avenir État - Région signé à Nantes le 8 février 2019.

95 millions d'euros de travaux à financer

Véronique Cantin, maire LR de Neuville-sur-Sarthe (une des 6 gares sarthoises concernées) se réjouit de cette première étape : "Aujourd'hui pour nous, ces travaux sont un signe fort. C'est l'assurance que cette ligne est préservée. En tout cas, ce début d’exécution est une belle promesse". Mais dans les faits, la ligne n'est pas encore sauvée. Ce chantier ne va permettre de rénover que 4,5 km de voies uniquement dans le sens Le Mans - Alençon alors qu'il y a au total 100 km de voies à refaire. 1 km coûtant 1 million, État, Région et SNCF doivent réussir à s'entendre pour financer encore 95 millions d'euros et au delà des bonnes intentions rien n'est acté. Loïc Coherel précise d'ailleurs qu'il reste beaucoup de points à régler : "La ligne fera l'objet d'études afin de savoir quelle sera la deuxième étape pour qu'elle retrouve une capacité globale. Cela fait l'objet de discussions. Mais il faut prendre le temps des études, prendre le temps constituer le programme des interventions, estimer le coût global de l'opération et en déterminer le financement". Vaste programme.