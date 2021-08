Le chantier de rénovation des chaussées de l'A89 reprend ce lundi

Le plus gros du trafic estival est passé et le dernier week-end de retours de vacances samedi et dimanche prochain ne devrait pas être trop perturbé. Vinci Autoroutes va donc pouvoir reprendre le chantier de rénovation des chaussées entre le viaduc de la Sioule et la bifurcation de Combronde. L'autoroute est entièrement refaite sur 25 kilomètres, dans les deux sens de circulation soit 50 kilomètres de rénovation complète.

La première partie du chantier, entre Combronde et l'échangeur de Manzat (n°27), s'est déroulée du 19 mai au 8 juillet. Après la pause estivale, le chantier reprend ce lundi de l'échangeur jusqu'au viaduc de la Sioule. Il doit durer quatre semaines, jusqu'au vendredi 17 septembre. La circulation sera maintenue sur une seule file et basculée sur la voie opposée au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Les travaux seront interrompus les week-end et jours fériés pour faciliter la circulation.

Au total, 120.000 tonnes d'enrobé seront utilisés. Un nouvel enrobé en grande partie recyclé, 76% de l'ancien enrobé sera réutilisé pour réaliser la chaussée neuve.