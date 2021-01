CDG Express : le chantier a repris

Une partie des travaux du Charles de Gaulle Express a repris malgré la décision du tribunal de Montreuil suspendant le chantier de la liaison directe entre Paris et Roissy. Ils restent interrompus dans les zones où se trouvent des espèces protégées.

Un peu plus de deux mois après le coup d'arrêt porté par la justice, les travaux du Charles de Gaulle Express ont repris il y a quelques jours. Le 9 novembre dernier, le tribunal administratif de Montreuil avait annulé l'autorisation environnementale du projet de liaison rapide entre la Gare de l'Est et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une décision qui avait conduit à la suspension quasi-totale du chantier.

"Le tribunal n'a annulé que la dérogation accordée pour mener des travaux dans les zones où se trouvent des espèce protégées", précise Grégoire Marlot, président du gestionnaire d'infrastructure CDG Express. "Nous avons donc mobilisé un écologue qui a fait le tour des chantiers en décembre pour déterminer où se trouvent ces espèces".

Le chantier bloqué par les lézards

Parmi elles figure le lézard des murailles. Celui qui grimpe sur le mur des maisons se niche aussi dans le ballast, le lit de pierres sur lequel reposent les voies de chemin de fer. "Juridiquement, nous n'avons donc pas le droit de toucher au ballast", explique Grégoire Marlot. Alors même que le chantier consiste en partie à rénover 24 kilomètres de voies existantes. Certains oiseaux font ausi partie des espèces protégées et vivent dans des friches SNCF qui doivent également être transformées.

Malgré tout, environ 80% des travaux vont pouvoir reprendre progressivement, assure le porteur du projet. "Pour les 20% restants, nous attendons une décision de justice au printemps", confie Grégoire Marlot. L'Etat et le gestionnaire d'infrastructure CDG Express ont en effet fait appel de la décision du tribunal administratif de Montreuil et demandé un sursis d'exécution du jugement.

Des conséquences sur le RER

"Si la justice rejette ce sursis, le planning de toutes les opérations serait remis en cause et nous devrions revoir le calendrier", reconnaît Grégoire Marlot. L'objectif de fin 2025 pour la mise en service deviendrait sans doute inatteignable. Mais ce ne serait pas la seule conséquence. Le chantier de rénovation de la partie nord du RER B prendrait également un sérieux coup de retard.

Les deux projets sont en effet étroitements liés. Sur le 2,2 milliards d'euros du projet CDG Express, 575 millions sont dédiés à la modernisation de cette ligne du quotidien. Et certains de ces chantiers sont actuellement à l'arrêt comme la création d'une zone de retournement au Bourget, précise Grégoire Marlot. "Tous les chantiers sont imbriqués. Si on devait les séparer, il faudrait refaire toutes les études, ce serait plusieurs années de perdues pour le RER B".