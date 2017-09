Bientôt une nouvelle gare routière à Laval

Le bâtiment voyageurs, les quais, le parvis, la passerelle... les travaux sont nombreux depuis quelques mois dans le quartier de la gare de Laval. Et prochainement c'est la nouvelle gare routière qui va sortir de terre au coeur de cette ZAC Laval à Grande Vitesse.

Une ZAC est une zone d'aménagement concerté et celle de la gare de Laval a été créée en 2014. Elle est bien sûr très liée à l'arrivée de la LGV à Laval.

Les premiers travaux ont concerné le bâtiment voyageurs qui est maintenant terminé après une importante restructuration. Les quais ont également été rénovés. Il reste à rafraîchir les auvents qui protègent les voyageurs de la pluie sur les quais. Ils seront rénovés et repeints en 2018. Des travaux pris en charge par Sncf Réseau.

La passerelle bientôt achevée

La prochaine livraison concerne la fameuse passerelle. Le chantier a traversé une phase délicate en raison de la technicité et des conditions météo de ce mois de septembre. Si tout va bien, les travaux pourraient être terminé début décembre avec une mise en service mi-décembre. Dans le même temps, le parvis de la gare sera rouvert avec des modifications de circulation. La voie principale, qui a été entièrement refaite, sera réservée aux bus. Par ailleurs, le sens de circulation sera inversé pour le dépose-minute et la voie réservée aux taxis.

Enfin, le pont de Paris subit lui aussi une rénovation et il y en avait bien besoin. La chaussée va être refaite et les vieux gardes-corps vont être changés d'ici la fin de l'année.

Le parvis de la gare de Laval sera bientôt terminé tandis que les bâtiments sont en cours de destruction. © Radio France - G.M

Une nouvelle gare pour les cars

La prochaine étape de la transformation de la zone, c'est le nouveau pôle d'échanges multimodal. Pour faire simple, une gare routière qui va remplacer celle du centre-ville de Laval. Elle est actuellement située au niveau du "triangle de Verdun" en face de la CCI. Les travaux viennent de débuter et la livraison devrait intervenir dès le début de l'année 2018. Equipée de six quais (+ deux au Nord de la gare Sncf), cette gare routière sera beaucoup plus confortable pour les voyageurs mais aussi plus fonctionnelle pour les conducteurs de cars.

Et ensuite ?

Les futurs aménagements concerneront le secteur de la rue des 3 Régiments. Dans ce long espace coincé entre la rue et les voies ferrées, des bâtiments seront construits avec aussi bien des bureaux que des logements et des commerces. Les premiers travaux de terrassements débuteront en 2018.