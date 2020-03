Le chauffard roulait à 210 km/h pour essayer un véhicule... avant de l'acheter !

Un nouvel exemple de délinquance routière. Un conducteur a été contrôlé à 210 km/h (au lieu de 130km/h) sur l'autoroute A7 à hauteur d'Avignon. Il circulait à bord d'une Audi A3 en provenance des Bouches-du-Rhône et en direction du Nord lorsqu'il est tombé dans les jumelles des gendarmes du Peloton autoroutier d'Orange. Le jeune conducteur -titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux ans- a expliqué aux militaires que son intention était de tester le véhicule avant de l'acheter ! Résultat : son permis lui a été retiré sur le champs et il sera convoqué en Justice pour s'expliquer sur son comportement et sa conduite... à risque.