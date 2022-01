Le Cher dépasse les bornes... pour véhicules électriques

Les bornes de recharge pour véhicules électriques ne servent plus de décoration dans nos villes : avec les ventes de voitures électriques qui décollent, ces bornes sont de plus en plus utilisées.

Le Cher a été l'un des premiers départements en France à déployer, dès 2015, un important réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. On compte aujourd'hui 103 bornes dans le département. Ce réseau de bornes publiques vient de rejoindre celui de l'Indre-et- Loire et de Loir-et-Cher. Ecar, c'était son nom, devient Modulo et intègre donc un réseau qui lui donnera une plus grande visibilité. Cela facilitera la vie des utilisateurs. En 2021, les bornes de recharge ont eu beaucoup plus d'adaptes...dans le Cher comme en Touraine : " Le nombre de recharges que nous constatons a été multiplié par trois " détaille Philippe Behaegel, président de Modulo. " Le nombre de contacts est multiplié par trois et la puissance distribuée aux bornes a été multipliée par 3,5. Nous sommes très heureux d'accueillir le réseau Ecar du Cher. Cela nous permet de mutualiser les moyens et donc de diminuer les frais rapportés à chaque borne de recharge. Fin 2022, Modulo atteindra les 1.500 bornes, contre 1.100 aujourd'hui. Plusieurs départements dans l'Est de la France vont également nous rejoindre pour assumer le déploiement de leur réseau."

Ecar devient Modulo © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, on compte au moins une borne tous les 20 km, même si elles sont plus rares dans le Saint-Amandois. Le maire de Boulleret dans le Nord du Cher, se satisfait pour l'instant de l'unique borne installée dans son village : " Pour l'instant, c'est suffisant " explique Jean-Louis Billaut. " Elle est surtout utile pour les personnes en déplacement Ils se contentent généralement de faire l'appoint d'énergie pour pouvoir rentrer chez eux. L'été, il y a aussi quelques touristes. " 800 usagers de véhicules électriques sont abonnées au réseau de bornes de recharge du Cher.

L'adhésion au réseau Modulo renforcera l'inter opérabilité pour les usagers. © Radio France - Michel Benoit

Ce qui compte, c'est de pouvoir recharger un maximum en un minimum de temps. Le réseau du Cher devra donc encore investir., estime Philippe Moisson, président du syndicat de l'énergie du Cher : " Il faudra qu'on arrive à déployer une dizaine de bornes ultra rapides dans le département. Il faudra bien faire attention à l'endroit où on les mettra parce que ces bornes coûtent excessivement cher. " Comptez environ 40.000 euros pour l'installation d'une borne ultra rapide, contre environ 6.000 euros pour une borne classique de 22 KW.