Le chiffre d'affaires de la branche voyages de la SNCF a chuté en 2016

Le chiffre d'affaires de la branche voyages de la SNCF, qui regroupe les activités TGV, mais aussi Eurostar et Thalys, a chuté de 4,7% sur les dix premiers mois de 2016, d'après le journal Le Parisien. En cause, les conséquence des attentats et les jours de grève.

C'est Le Parisien qui le révèle ce jeudi matin : l'année 2016 'annonce comme une des pires années de la SNCF. Selon le quotidien, fin octobre, le chiffre d'affaires de la branche voyages de la compagnie ferroviaire, qui regroupe notamment les activités TGV mais aussi l'Eurostar, le Thalys ou encore Ouibus, affichait déjà une baisse de 4,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le mois de décembre a apparemment été moins sombre, mais les résultats de l'année 2016 sont apparemment en forte baisse par rapport à 2015.

Les attentats et les grèves en cause

La compagnie a en fait été touchée par la baisse du tourisme liée aux attentats de paris et de Nice. Les groupes scolaires et les touristes venus de l'étranger ont été beaucoup moins nombreux à prendre le train. Autre facteur de perte de recettes, les jours de grèv en particulièrement nombreux au printemps, lors du mouvement contre le projet de loi El Khomri.

Réduction des dépenses

Pour compenser la baisse de srecettes, la SNCF s'est lancée dans un programme de réduction des dépenses, de 5 % par an sur les quatre prochaines années. Le budget 2017 prévoit une diminution nette des effectifs de 1 200 postes.