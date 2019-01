Le chiffre du jour : six stations supplémentaires sur la deuxième ligne du tramway d'Avignon

Par Anne Domece, France Bleu Vaucluse

La première ligne du tram d'Avignon n'est pas encore en service, mais les études de faisabilité du second tronçon sont lancées. Il s'étendra sur 3,2 kilomètres et comportera six stations, de l'Ile Piot à Saint-Lazare.