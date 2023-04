Le recours des "4 boulevards" à Montpellier rejeté par le tribunal administratif

Le plan de circulation dans l'hyper centre de Montpellier était examiné par tribunal administratif de Montpellier ce jeudi.

L'association des riverains des 4 boulevards a saisi le tribunal pour demander la suspension des arrêtés de circulation pour les boulevards Vieussens, Rabelais, Berthelot et d'Orient. Ils étaient une cinquantaine à l'audience pour assister aux débats devant le juge des référés.

ⓘ Publicité

Depuis la fermeture du tunnel de la Comédie, de l'avenue Albert Dubout et l'avenue Georges Clémenceau il y a près d'un an, la circulation des véhicules s'est déportée sur ces boulevards. Les riverains dénoncent un impact sur leurs vies, pollution, bruit, insécurité à cause de nombreux véhicules qui passent là chaque jour : 15.000 véhicules selon le collectif, soit 9.000 de plus qu'avant les arrêtés.

L'avocate de l'association, Maître Chloé Pion Roccio, dénonce une mesure municipale prise sans concertation ni justification : "Aucune étude d'impact n'a été réalisée alors que cette nouvelle circulation a un impact important sur les conditions de vie de mes clients. Certains ont dû réaliser des travaux importants d'isolation, d'autres ne dorment plus la nuit à cause des nuisances nocturnes, sans parler des accidents occasionnés par la forte augmentation de la circulation."

loading

loading

Des nuisances "que ne conteste pas la mairie", explique Maître Maxime Rosier. L'avocat choisi par la Ville de Montpellier précise que l'ambition de la municipalité est justement de limiter la place de la voiture au centre-ville et qu'il faut pour cela des travaux, notamment pour construire la ligne 5 de tram, "ces travaux nécessitant des changements temporaires de circulation". En d'autres termes, il n'y a pas le choix et "on se trouve dans une situation paradoxale, ajoute Me Rosier. On veut la fin mais on ne veut pas les moyens pour y parvenir. Le juge devra faire la balance entre l'intérêt général et des intérêts privés."

loading

loading

Le tribunal administratif de Montpellier a rendu sa décision ce vendredi matin et rejeté le recours de l'association.