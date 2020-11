L'association Club Mob à Auxerre pour faciliter l'accès à l'emploi et à la formation

Trouver une formation, un emploi , c'est beaucoup plus difficile sans moyens de déplacement.

C'est le constat de l'Insée dans une étude qui vient de paraitre en Bourgogne Franche Comté. Près de 20 % des jeunes (171 000) , qui ont moins de 30 ans et qui vivent en zones rurales fragiles ont des difficultés à se déplacer . Ils ne peuvent compter que sur leurs proches, ou sur les transports en commun, quand ils sont présents.

A Auxerre , depuis 25 ans l'association Club Mob , met des véhicules à disposition des personnes qui recherchent un emploi ou une formation.

Jessica Cousin, la directrice de l'association Club Mob à Auxerre

150 euros par mois pour disposer d'une voiture pour aller travailler

Pour louer un deux-roues, c'est entre 8 et 13 euros par semaine pour un cyclomoteur, entre 10 et 15 euros pour un scooter. Et 150 euros par mois pour la location d'une voiture.

L'association aide chaque année environ 200 personnes.

L'association Club Mob est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Contacts: 03 86 46 24 98 -07 54 25 20 60