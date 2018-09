Hérault, France

Le Département de l'Hérault lance les travaux de création d'une nouvelle aire de covoiturage à Laroque, près de Ganges. Les travaux débutent cette semaine et vont durer deux mois. Cette aire située près de la RD 986 , la route entre Ganges et Montpellier, sera d’une capacité d’accueil de 44 places pour les automobiles, elle sera équipée d’un espace réservé aux deux roues ainsi que d’une borne de recharge pour les véhicules électriques .

Le montant global de l’opération s’élève à 164 000€ financés à hauteur de 62% pour le Département et 38% pour la commune de Laroque .

La 9 ème aire de covoiturage

Il y a 8 aires de covoiturage dans l' Hérault , deux à Béziers, à Hérepian, Servian, Pezenas, Villeveyrac, Saint Paul et Valmalle et Gignac qui vont de 144 places , la plus grande à Béziers Est à 14 places pour celle de Villeveyrac . Ces aires aménagées sont des points de rendez vous et de stationnement , le principe étant de partir à plusieurs dans une seule voiture.

Un covoiturage entre collègues de travail

Le premier intérêt : "le partage des frais", témoigne Vincent , qui habite à Saint André de Sangonis qui fait du covoiturage depuis 3 ans avec sa collègue Valérie de Saint Pargoire, tous les deux sont professeurs à Montpellier, "on débriefe la journée de travail, ajoute Valerie, moi je ne parle plus du tout du boulot à la maison, mon conjoint est très content," "C'est aussi moins de fatigue et on gagne du temps", pour cet artisan qui attend ses ouvriers pour partir sur un chantier ", "c'est un petit geste pour la planète, renchérit Jérôme qui travaille dans la formation professionnelle, qui attend ses collègues.

La grande majorité de ceux qui se retrouvent sur l'aire de Gignac travaille ensemble . Des parents se retrouvent aussi sur cette aire, à tour de rôle, ils accompagnent leurs enfants scolarisés au collège occitan de Montpellier , " ils pourraient y aller en transport en commun ,mais ils doivent prendre un bus, un tram puis encore un bus , explique l'un d'eux , et sa fille acquiesce "on peut dormir plus longtemps le matin ."

carte des aires de covoiturage dans l' Hérault - Département Hérault