Le coeur de ville de Cherbourg bientôt repensé avec le "Bus nouvelle génération"

Stéphane Barbé, David Margueritte, Benoît Arrivé et Arnaud Catherine (de gauche à droite) ont présenté le projet BNG.

La Communauté d'agglomération du Cotentin mise sur le "Bus nouvelle génération" (BNG). À partir du 1er septembre, le territoire renforcera son offre de transports. Un réseau unique desservira les 129 communes du territoire, à la place de Zéphir. Les élus ont dévoilé ce projet en février dernier, lors d'une conférence de presse. Au programme : davantage de lignes interurbaines, d'horaires de passage, des nouvelles liaisons vers les entreprises comme Orano, le développement du transport à la demande sur 500 sites, le ticket de bus à 1 euro etc. Ce mardi, ils ont cette fois présenté le projet BNG.

Une "révolution" pour les habitants

D'ici 2024, les principaux axes du centre de Cherbourg seront complètement repensés. L'agglomération compte créer des voies dédiées de 2,5 kilomètres pour les bus. Des aménagements que l'on peut déjà voir dans une trentaine de grandes villes, comme Rennes. À travers ce projet, les élus comptent gagner en fluidité et en sécurité. Cinq nouvelles lignes de bus seront d'ailleurs créées. Une offre qui sera disponible de 5 h 30 à 22 heures la semaine et jusqu'à minuit le weekend. "Cela va être un réel plus, parce-que ces aménagements vont permettre aux bus de circuler à des fréquences très élevées, car il seront toujours à l'heure. Ce n'est pas le cas en ce moment, puisqu'ils roulent aux côtés des autres usagers. L'augmentation du nombre de rotations, ça va être une véritable révolution pour les habitants de Cherbourg", explique Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération en charge de la mobilité.

Des visuels ont été réalisés pour représenter les aménagements urbains, comme ici quais de Qualigny - Brin de Pixel

Les voies dédiées seront également un atout pour les lignes interurbaines du Cotentin, qui pourront en effet les emprunter et améliorer la desserte du centre-ville. Ces "Bus Nouvelle génération" circuleront de l'Espace René Lebas, à la place Napoléon, au quai Alexandre III et l'ave. Autour, tout un projet d'urbanisme. Il est prévu d'aménager des pistes cyclables, des trottoirs, mais aussi une voie pour les voitures. Les élus souhaitent ne pas les "chasser du centre-ville". À vélo ou à pied, il sera donc possible de rejoindre la gare en toute sécurité. Ce secteur doit d'ailleurs être le principal chantier du projet.

Fin des travaux pour janvier 2024

"Nous sommes à quelques semaines d'une révolution de mobilité pour notre territoire, qui est très en retard dans la matière et qui dans deux ans sera en avance, je l'espère. Nous savons qu'il y a une attente générationnelle. C'est donc une vraie réponse pour les salariés, pour leurs enfants, pour nos ainés, que d'avoir cette offre globale. Cette offre, c'est six fois plus de transports à l'échelle du Cotentin", pointe David Margueritte, président de l'agglomération.

Le projet prévoit une refonte complète du secteur de la gare, comme le montre ce visuel. - Brin de Pixel

Ce projet de "Bus nouvelle génération" est estimé à 38 millions d'euros, dont 3 millions d'euros d'études. Des ouvrages financés par le Cotentin, l'Etat, la Région, l'Europe et les entreprises du territoire, via le versement mobilité. Ils devraient débuter en janvier 2022 et terminer début 2024.

