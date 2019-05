Le col de la Madeleine sera fermé en semaine du 3 au 21 juin

En raison de travaux de réfection de la chaussée, l'accès au col de la Madeline (Savoie) sera restreint entre le 3 juin et le 21 juin. La circulation sera coupée à tous les véhicules en semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. On peut circuler les week-ends.