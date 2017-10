Le collectif des transports publics en Sud-Ardèche tape du poing sur la table

Le collectif dénonce des fermetures de boutiques SNCF, des horaires inadaptés et une absence totale de discussion avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une manifestation est prévue le six octobre à Aubenas.

La SNCF se désengage-t-elle un peu plus de l'Ardèche? C'est la question que pose le collectif des usagers des transports en Sud-Ardèche.

Vers la fin des boutiques SNCF?

A l'origine du courrier que le collectif a envoyé au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la réduction du temps d'ouverture de la boutique SNCF de la Voulte-sur-Rhône. La boutique ne devrait plus ouvrir que deux jours par semaine. La boutique SNCF d'Aubenas est, elle toujours en sursis. Si les deux structures venaient à disparaître, il n'y aurait plus que deux boutiques SNCF en Ardèche au Teil et à Annonay.

Le seul département de France où il n'y a plus de gare de voyageurs

L'Ardèche où il n'y a plus de train de voyageurs depuis 1973 est un peu chatouilleuse sur la question des transports. Alors cet été lorsque la région a décidé de façon unilatérale de modifier les horaires des TER, le collectif a cru s'étrangler. Des cars TER qui ne trouvaient plus de correspondance avec les TGV en gare de Valence et une totale absence de concertation puisque les comités de ligne ne se réunissent plus. C'est aussi un reproche du collectif. Ces comités de ligne permettre de réunir la SNCF la région et les usagers et de mieux adapter les horaires. D'où l'interpellation du président et du vice-président aux transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes.