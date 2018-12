Le collectif des usagers de Valence-TGV bloque un train en occupant les voies

Le collectif qui proteste contre la suppression à venir de plusieurs TGV entre Valence et Lyon a bloqué un train ce lundi matin en occupant les voies durant environ un quart d'heure.

Alixan, France

Dans une semaine, le 9 décembre, la SNCF mettra en place son nouveau programme de circulation des trains. En raison des travaux à la gare de Lyon Part Dieu, plusieurs TGV du matin entre Valence et Lyon vont disparaître. Insupportable pour tous ceux qui ont besoin de ces trains au quotidien et qui ont le sentiment d'être sacrifiés.

La SNCF s'en moque éperdument

Après de nombreuses manifestations, le collectif des usagers a organisé ce lundi matin une action "coup de poing". A 7h20, ce groupe de voyageurs a occupé les voies devant le TGV. Ce rassemblement d'une vingtaine de personnes a retardé le départ du train d'environ un quart d'heure.

"Cela fait deux mois qu'on fait des actions calmes et tranquilles et la SNCF s'en moque éperdument" dit la coordinatrice du collectif Sylvie Collier. Elle avertit : "on fera d'autres actions de ce type si la SNCF continue de refuser de nous entendre"