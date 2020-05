Le collectif RasLeScoot proteste contre l'occupation des trottoirs par les deux-roues motorisés

Le collectif RasLeScoot demande la sanctuarisation des trottoirs. Il constate, qu'à l'approche du déconfinement et le retour de la circulation, les deux-roues motorisés sont de plus en plus nombreux à se garer sur les trottoirs.

Le collectif RasLeScoot veut libérer les trottoirs des deux-roues motorisés. Il constate que les mauvaises habitudes sont de retour. De plus en plus de motos et de scooters se garent sur les trottoirs. "Ces comportements abusifs ne sont pas acceptables et sont incompatibles avec les mesures de distanciation physique liées au Covid-19", écrit le collectif dan un communiqué.

Il constate que "Stationnés sur les trottoirs, les deux-roues motorisés, qui sont de plus en plus lourds et encombrants, représentent des obstacles urbains. Ils ont colonisé les trottoirs que la municipalité avait mis des décennies à libérer des voitures. Ainsi, ils ne laissent souvent qu’un espace dérisoire pour les piétons".

Pour le collectif RasLeScoot, le deux-roues motorisé ne doit pas être mis en avant pour les déplacements de demain. Il souhaite au contraire qu'on limite leur usage.

Il propose qu'ils ne soient plus tolérés sur les trottoirs. Il demande aussi d'un stationnement payant comme pour les voitures.