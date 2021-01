Le comité de défense de la gare d'Argenton menace de reprendre ses actions

Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse prêt à repartir au combat. En 2019, après des mois de lutte et d'action Stop Train, il avait obtenu le rétablissement de liaisons quotidiennes entre Argenton et Paris. Mais le soulagement aura été de courte durée : depuis le confinement, les usagers subissent de nombreuses suppressions de liaisions.

"Nous pouvons comprendre que pendant le confinement, des Intercités ou des Ter soient supprimés. Mais ce n'est plus le confinement là, c'est le couvre-feu. C'est très différent !" s'énerve Martine Irzenski, présidente du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. La porte-voix des usagers dénonce le fait qu'aucun intercité ne circule avant la fin d'après midi entre Argenton et Paris, rendant impossible le quotidien des Berrichons qui travaillent en région parisienne.

Vers des actions stop train ?

"Et la Région a sa responsabilité aussi ! On nous a supprimé plein de TER! Comment font les gens qui vont travailler vers Issoudun, Vierzon, Châteauroux par exemple ? Le premier passe à 9h18. C'est trop tard !" dénonce la présidente du comité de défense qui liste les arguments mis en avant par la SNCF : "des travaux, et même le gel, quand il a fait froid, il y a quelques jours..."

Nous sommes complétement isolés ! Martine Irzenski

Face à cette situation, de plus en plus d'usagers, contraints et forcés, se tourneraient vers la voiture. Le comité de défense a écrit à la SNCF et menace désormais de reprendre ses actions "stop train" s'il n'obtenait pas gain de cause.