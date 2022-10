Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse à nouveau prêt à bloquer des trains

Le combat continue pour le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse qui a pris connaissance de la nouvelle grille horaire de la SNCF. Pour les membres de l'association et les usagers du train, celle-ci est décevante. Un arrêt en gare d'Argenton-sur-Creuse va être supprimé dès mars 2023 et aucune desserte n'a été ajoutée. Réunis en assemblée générale hier, les quatre-vingt personnes présentes ont voté pour des actions de blocage de trains afin d'essayer de faire entendre, une nouvelle fois, leurs revendications.

"C'est le seul moyen qu'on a pour se faire entendre"

"Qui est pour les actions stop-trains ?", demande la présidente du comité, Martine Irzenski à l'assemblée. A ces mots, toutes les personnes présentent dans la salle lèvent leur main et actent le retour des blocages de trains en gare d'Argenton-sur-Creuse. "C'est le seul moyen qu'on a pour se faire entendre", déplore Martine Irzenski.

Les 460 adhérents de l'association demandaient une meilleure desserte, notamment de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Mais c'est avec étonnement qu'ils ont découvert que le train du matin au départ de Paris ne s'arrêterait plus en gare, à partir de mars 2023.

Des décisions à contre-courant

"On ne peut pas prôner les transports en commun et le train dans les médias comme le fait le ministre Clément Beaune et derrière ne pas concrétiser ces paroles en actes", note Clément Sapin. Le deuxième adjoint à la mairie d'Argenton-sur-Creuse est mobilisé auprès de l'association pour améliorer la desserte ferroviaire. Un élément important "pour désenclaver les territoires, pour que les gens restent et que d'autres arrivent", affirme l'élu.

Pour les usagers et les citoyens aussi, c'est un peu l'incompréhension. "On fait l'éloge de l'écologie et derrière on supprime des trains. Franchement je ne comprends pas", exprime quant à lui Thierry.