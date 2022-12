Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse obtient un quatrième aller-retour mais reste mobilisé

C'est une victoire en demi-teinte pour le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. A la suite de la reprise du dialogue avec la SNCF, l'entreprise a proposé un quatrième aller-retour entre Paris et Argenton : un aller depuis Paris à 7h41 et un retour vers 20h. Mais pour le comité, ça ne correspond pas aux horaires des voyageurs : "On demande un départ vers 8h30 et un retour vers 21h, pour que les étudiants et les personnes travaillant à Limoges puissent rentrer à Argenton le soir, car le dernier train qui part d'Argenton c'est un TER à 18h", explique Jean-Marc David, trésorier du comité.

Car si le dialogue est ouvert, le comité attend des gages, "car quand on nous écoute, on nous propose des choses qui ne correspondent pas à nos demandes", ajoute Damien Barré, membre du bureau du comité. Par exemple, il y a un trou de neuf heures sans aucun arrêt entre les trains du matin et ceux du soir, "ce qui rend impossible une organisation avec des allers-retours", pointe Damien Barré.

Ils étaient plus d'une centaine devant la gare d'Argenton-sur-Creuse pour soutenir le comité. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Par ailleurs, entre le givre et les travaux de modernisation, plusieurs trains ont été supprimés. Alors Damien Barré demande des engagements précis sur le long terme : "Quand la voie sera rénovée, quand le train ira plus vite et qu'on sera à deux heures de Paris, il faudra qu'on ait des arrêts, sinon les usagers auront subi les travaux comme les autres sans n'avoir aucun bénéfice." Et c'est sans compter les récents accidents dus à la vétusté des voies, comme celui à Issoudun, qui perturbe grandement la circulation : "On se sent délaissés et roulés dans la farine, on n'a l'impression de ne compter que quand on va voter", confie une usagère, exaspérée.

Parmi les usagers mécontents, Camille veut se mobiliser davantage et reprendre les actions stop train : "Avant, on avait plus de trains et le matin, je pouvais partir en voyant mes enfants, alors que maintenant je pars aux aurores, tempête-t-il. Je considère qu'il faut rester pacifiste et non-violent, mais qu'il faut aussi se mobiliser et poursuivre les stop train, qui soient organisés avec les autorités !" De son côté, le comité attend une nouvelle réunion en janvier avant de décider de la suite des actions.