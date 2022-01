Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse s'inquiète de "suppressions de trains intempestives"

Conséquence du retour du télétravail : la SNCF supprime certains trains. Cela concerne 10% des TGV et 20% des Intercités. "Pour l'instant, chez nous, il y en a un qui n'apparaît plus sur le site de la SNCF, confirme Martine Irzenski, présidente du comité de soutien de la gare d'Argenton-sur-Creuse. C'est un train qui part de Brive vers 18h en direction de Paris".

"On touche du bois pour qu'il n'y en ait pas d'autres, poursuit-elle, invitée sur France Bleu Berry ce mercredi 12 janvier. Mais il y a quand même des suppressions intempestives au dernier moment. Dimanche par exemple, le train de 17h50, qui est un train extrêmement utilisé, a été supprimé la veille. On ne sait pas pourquoi".

Des suppressions de train intempestives

Selon elle, un TER en direction de Châteauroux le matin a également été supprimé, car un conducteur est testé positif au Covid mais pas remplacé. "Entre les problèmes de gel, de froid, le matériel vétuste, on est tous très inquiets, explique Martine Irzenski. À Argenton, on n'a que deux trains le matin et un train le soir, et ils sont tous évidemment très utiles".

Martine Irzenski, la présidente du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. © Radio France - Victor Vasseur

C'est l'occasion pour la présidente du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse d'évoquer le combat des usagers, qui dure depuis des années, pour obtenir davantage de dessertes de la ville. Le collectif a rencontré récemment le préfet de l'Indre et de nombreux élus locaux à ce sujet. "Une réunion plutôt positive", commente Martine Irzenski.