Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse va mener deux actions Stop Train par semaine

Ils ne lâchent rien et comptent au contraire passer à la vitesse supérieure : si les dessertes ne reviennent pas à partir du 10 mai, les membres du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse appellent ses adhérents et soutiens à se rassembler deux fois par semaine pour mener une action stop train chaque lundi et jeudi. Le comité a repris ses mobilisations le 16 avril et menait une nouvelle action ce vendredi 30 avril. Selon les organisateurs, 165 personnes se sont réunies. Adhérents, élus et soutiens sont descendus sur les rails pour arrêter le train de 10h50.

De nouveaux bulletins ont été enregistrés : "On en est à 300 adhérents, ce qui est extraordinaire. On était 190 en 2020" commente Martine Irzenski. La présidente du comité défend l'accélération de la mobilisation : "A quelques minutes de l'action de ce matin, on a reçu un mail de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) nous disant que les trains seraient rétablis à la fin du déconfinement mais il n'y a rien de prévu à partir du 3 mai, on ne sait pas ce qu'ils attendent" explique Martine Irzenski en ajoutant : "Il y a un mépris à la fois des élus et des adhérents lorsqu'on nous dit que la desserte est satisfaisante alors qu'il n'y a pas de train pendant 11 heures." D'où ce vote de deux actions par semaines à partir du 10 mai.

