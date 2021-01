Le commissaire enquêteur donne un avis favorable au Contournement Ouest de Montpellier

Après plusieurs mois d'enquête, le commissaire a rendu un avis favorable au projet de COM, le contournement ouest de Montpellier qui doit relier l'A 750 à l'A 9. Reste encore à trouver le financement, un projet à 280 millions d'euros.

Le COM doit permettre de désengorger l'ouest de Montpellier saturé matin et soir par les bouchons

Le commissaire enquêteur dit oui au contournement ouest de Montpellier (le COM). L'enquête publique s'était déroulée au printemps et à la fin de l'été (coupée en deux à cause de la crise sanitaire).

Le COM c'est une route de 6 km qui doit permettre de désengorger l'ouest de Montpellier et relier les autoroutes A 750 à Juvignac, à l'A 9 à Saint Jean de Védas.

Près de 680 personnes ont donné leur avis sur ce projet 55 % y sont favorables, 45 % y sont opposées. Parmi les opposants historiques, on trouve les écologistes de la majorité métropolitaine (Coralie Mention en tête), des élus EELV qui estiment notamment que ce projet va encourager les habitants à continuer à prendre leur voiture, alors qu'il faudrait au contraire les inciter à utiliser les transports en commun ou le vélo.

Initialement prévu pour être une voie rapide à 90 km/h, le COM devrait être un boulevard urbain limité à 70 km/h.

Reste aussi et surtout à financer le projet, un projet à 230 millions d'euros et là rien n'a bougé depuis plusieurs mois.

Carte du contournement ouest de Montpellier - enquête publique

